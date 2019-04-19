В сеть выложили фотографии разобранного Samsung Galaxy Fold

Сеул, , 08:42 — REGNUM Владелец нового смартфона Samsung Galaxy Fold, который пока ещё не вышел в продажу, решил разобрать новинку и показать пользователям сети внутреннее устройство гаджета. Фотографии были опубликованы 18 апреля на портале PhoneArena‏.

https://twitter.com/phonearena/status/1118863003234000896

Человек, сделавший фотографии, отметил, что, когда он разбирал смартфон и отделял гибкий экран, у него создалось впечатление, что он «рвёт кусок резины». Владелец Galaxy Fold сообщил, что экран достаточно легко снимается, поскольку он очень мягкий и гибкий. Стоит отметить, что на опубликованных фотографиях можно разглядеть даже шарниры, о которых ранее говорил Samsung.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что некоторые журналисты, проводящие тесты Galaxy Fold, пожаловались: их смартфоны вышли из строя уже через несколько дней. В Samsung пообещали разобраться с ситуацией, но при этом намекнули на то, что в возникновении некоторых поломок могут быть виноваты сами пользователи.

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