Bosotn Dynamics представила коммерческую модель робота-собаки SpotMini

Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Американская робототехническая компания представила коммерческий образец собакоподобного робота SpotMini на конференции TC Sessions: Robotics + AI. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Электрический робот, напоминающий собаку, был продемонстрирован генеральным директором компании Bosotn Dynamics Марком Райбертом. Он рассказал, что до конца года компания планирует выпустить первую партию роботов из 100 моделей. Промышленное производство SpotMini будет начато в июле или августе. Тогда же будет озвучена стоимость этих роботов.

SpotMini представляет собой четырёхногого робота, размером со среднюю собаку, вес робота составляет около 30 кг. Робот сможет перевозить до 13 кг полезной нагрузки, а также взаимодействовать с окружающими предметами с помощью манипулятора в виде роботизированной «руки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Boston Dynamics опубликовала видеозапись, на которой робот SpotMini проходит испытание по преодолению препятствий при наличии внешних помех.

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