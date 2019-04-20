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Qualcomm закроет совместное предприятие в Китае — СМИ

Техника

Предприятие Huaxintong Semiconductor Technologies будет закрыто до 30 апреля

Вашингтон, 20 апреля 2019, 10:17 — REGNUM  Предприятие Huaxintong Semiconductor Technologies (HXT), созданное в 2016 году американской компанией Qualcomm и администрацией провинции Китая Гуйчжоу, будет ликвидировано к концу апреля. Об этом сообщает The Information со ссылкой на сотрудников HXT.

Предприятие HXT специализируется на проектировании и производстве сложных серверных чипов. Отмечается, что к августу 2018 года в HXT было инвестировано $570 млн. Массовое производство первого чипа HXT StarDragon 4800 было начато в ноябре 2018 года.

По данным издания, совместное предприятие будет закрыто до 30 апреля. Причины прекращения сотрудничества американской компании и администрации провинции Гуйчжоу не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля американские компании Apple и Qualcomm объявили о подписании шестилетнего лицензионного соглашения и прекращении судебных разбирательств, длящихся с 2017 года.

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