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Apple и Qualcomm урегулировали патентный спор

Экономика

Сумма сделки не разглашается

Apple и Qualcomm урегулировали патентный спор
Pexels
Компания Apple

Вашингтон, 16 апреля 2019, 23:14 — REGNUM  Компании Apple и Qualcomm смогли достичь соглашения, которое снимет ограничения на продажу продукции Apple по всему миру. Это ограничение было введено в связи с нарушением патентных прав. Об этом сообщает Business Wire.

Согласно данным издания, обе компании объявили о заключении лицензионного соглашения сроком на шесть лет, которое считается вступившим в силу с 1 апреля сего года. При этом Apple согласилась выплатить Qualcomm денежное вознаграждение. Его сумма не разглашается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года суд присяжных округа Сан-Диего в Калифорнии признал компанию Apple виновной в нарушении патентных прав американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm.

В частности, суд признал, что Apple нарушила три патента Qualcomm и обязал Apple выплатить Qualcomm аж $31 млрд компенсаций.

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