LG начнет продавать в России «умную колонку» с «Алисой» от «Яндекса»

Москва, , 14:05 — REGNUM Компания LG представила беспроводную «умную колонку», получившую функцию голосового помощника «Алиса» от компании «Яндекс». Об этом 19 апреля сообщил портал vc.ru.

Отмечается, что LG и «Яндекс» сегодня, 19 апреля 2019 года, подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта. Когда именно колонка LG поступит в России в продажу компании не сообщили.

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Напомним, сейчас в России «Яндекс» продаёт колонку собственной разработки «Яндекс.Станция», в магазинах также можно найти аналогичные устройства других брендов, также имеющие подключение к «Алисе».