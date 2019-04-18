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Пекин будет ежегодно поощрять 100 ученых в сфере искусственного интеллекта

Техника

Каждый ученый будет получать более 500 тыс. юаней (около $74,8 тыс.) ежегодно

Пекин, 18 апреля 2019, 10:49 — REGNUM  Пекинская академия искусственного интеллекта (BAAI) сообщила о том, что будет поддерживать 100 выдающихся исследователей в сфере искусственного интеллекта ежегодно до 2021 года, сообщает 18 апреля издание Beijing Daily.

Каждый ученый будет получать более 500 тыс. юаней (около $74,8 тыс.) ежегодно, сообщает издание. BAAI была создана в ноябре 2018 года с целью отбора и воспитания китайских талантов в области технологий искусственного интеллекта.

Институт занимается строительством совместных с корпорациями и университетами лабораторий, продвижением сотрудничества в различных сферах промышленности, а также между исследовательскими институтами.

Отметим, что власти и бизнес Китая активно вкладывают средства в развитие технологий искусственного интеллекта в стране, которые применяются в таких направлениях как, например, разработка беспилотных транспортных средств.

Генеральный директор китайского интернет-гиганта Baidu Робин Ли, который также является китайским политическим советником отмечает, что в сфере искусственного интеллекта важна не только техническая, но и этическая сторона вопроса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае обеспокоены этической стороной технологии искусственного интеллекта

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Искусственный интеллект
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