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Microsoft потеряла контроль над «плитками» Live tiles в Windows

Техника

Служба больше не доставляет XML- файлы

Вашингтон, 19 апреля 2019, 11:56 — REGNUM  Компания Microsoft потеряла контроль над важным поддоменом, отвечающим за обновление новостей «плиток» (Live tiles) меню пуск в ОС Windows 8 и Windows 10. Об этом 18 апреля сообщил портал MSPoweruser.

Эксперт в сфере кибербезопасности Ханно Бьёка обратил внимание на то, что служба больше не доставляет XML-файлы, она выдаёт ошибку по причине отсутствия регистрации на облачном сервисе Microsoft Azure. Бьёка сообщил, что он уже связался с Microsoft, однако ответа пока что не получил.

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Напомним, компания запустила поддомен notifications на сайте buildmypinnedsite.com вместе с выходом Windows 8. Компания предлагала сайтам использовать этот сервис для конвертирования RSS-лент в формат, с которым работают «Живые тайлы» (Live Tiles).

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