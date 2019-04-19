Российские разработчики пожаловались на Apple из-за задержки выплат

Москва, , 09:07 — REGNUM Многие российские разработчики приложений для iOS жалуются на то, что компания Apple не производит им выплаты вовремя. Об этом 18 апреля сообщил портал vc.ru.

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Первая публикация с описанием проблема появилась на форуме Apple ещё 10 марта 2019 года, а в тематической группе соцсети Facebook 11 марта. 18 апреля 2019 года один из пользователей написал, что платежи переносятся уже два месяца подряд и неизвестно, когда разработчик получит деньги от Apple.

Он сообщил, что финансовая служба компании, куда им посоветовал обратиться сотрудник иного подразделения Apple, «молчит уже месяц». До этого представитель компании сказал, что не видит причин, по которым выплаты могут не производиться вовремя.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Apple намерена пожертвовать средства на восстановление собора Парижской Богоматери. Глава компании Тим Кук, выступивший с соответствующим заявлением, не уточнил, какую именно сумму собирается выделить производитель.

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