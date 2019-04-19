Компания Kia Motors представила концепт электрокроссовера Habaniro

Нью-Йорк, США, , 07:59 — REGNUM Компания Kia Motors на автосалоне в Нью-Йорке показала концепт нового электромобиля Kia Habaniro. Об этом сообщается на сайте Autoua.net.

Концепт южнокорейской марки является предвестником будущей серийной модели «зеленой» линейки компании.

Вместо радиаторной решетки у кроссовера Z-образная декоративная полоса, которая проходит через крылья на боковины. Кроме того, на бампере размещена большая защитная накладка.

Читайте также: Что представят Hyundai и Kia на автосалоне в Нью-Йорке?