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Компания Kia Motors представила концепт электрокроссовера Habaniro

Техника

Он станет основой для будущей серийной модели

Компания Kia Motors представила концепт электрокроссовера Habaniro
Иллюстрация: Motor Authority
Kia-habaniro-concept

Нью-Йорк, США, 19 апреля 2019, 07:59 — REGNUM  Компания Kia Motors на автосалоне в Нью-Йорке показала концепт нового электромобиля Kia Habaniro. Об этом сообщается на сайте Autoua.net.

Концепт южнокорейской марки является предвестником будущей серийной модели «зеленой» линейки компании.

Вместо радиаторной решетки у кроссовера Z-образная декоративная полоса, которая проходит через крылья на боковины. Кроме того, на бампере размещена большая защитная накладка.

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