Нью-Йорк, США, , 11:47 — REGNUM

Южнокорейские автомобилестроительные компании Hyundai Motor и Kia Motors представят новые автомобили на Нью-Йоркском международном автосалоне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Вчера, 17 апреля, южнокорейские компании впервые продемонстрировали на североамериканском рынке новую Sonata и спортивный внедорожник VENUE.

Известно, что Нью-Йоркский международный автосалон проходит в конференц-центре Якоба Явица в период с 19 апреля по 28 апреля.

Кроме того, компания Kia Motors также представит на автосалоне концепт-кар Habanero.

Известно, что компания Hyundai Motor представит на автосалоне 18 новых автомобилей, в том числе Venue, Sonata, Nexo, Kona EV, Palisade. А компания Kia Motors представит 24 автомобиля, включая Habanero, Stinger GTS, Telluride, Soul и Niro.