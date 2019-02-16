Муравьи вдохновили ученых на разработку навигационной системы

Марсель, Франция, , 12:44 — REGNUM Учёные из Франции разработали навигационную систему для автономных роботов на основе методов, используемых муравьями-бегунками. Исследование опубликовано в журнале Science Robotics.

В настоящее время разработано много автономных систем навигации для беспилотных аппаратов, но большинство из них не обладает достаточной степенью точности. Группа учёных из Университета в Марселе предложила свою систему навигации, вдохновившись муравьями-бегунками (лат. Cataglyphis), обитающими в степях и пустынях.

Учёные отметили высокие навигационные характеристики, которыми обладают эти насекомые, использующие всего несколько тысяч нейронов. Для успешной навигации в условиях пустыни муравьи используют комбинированный метод. Они подсчитывают пройденные шаги, и рассчитывают направление по высоте Солнца, оценивая её по поляризации рассеянного солнечного света.

Исследователи разработали навигационную систему, основанную на этом принципе, которая потребовала всего два небольших оптических датчика. Эксперименты, проведённые с самоходным роботом, показали высокую точность работы этой навигационной системы. Средняя ошибка возвращения робота в исходную позицию составила всего 0,67%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года учёные из Австрии и Швейцарии представили исследование, показавшее, что муравьи вида Lasius niger способны самостоятельно объявлять «карантин», чтобы воспрепятствовать распространению болезней. Было установлено, что в случае вспышки заболевания муравьи ограничивают контакты с наиболее ценными членами колонии — королевой и рабочими, ухаживающими за личинками.