Муравьи оказались способными объявлять карантин

Вена, , 16:01 — REGNUM Учёные из Австрии и Швейцарии пришли к выводу, что муравьи способны объявлять карантин в своих колониях. Об этом сообщается в журнале Science.

Отмечается, что если у муравьёв вида Lasius niger заболевает много особей, то они способны самостоятельно ограничить контакты с наиболее ценными членами колонии — королевой и рабочими муравьями, которые ухаживают за личинками.

По мнению учёных, насекомые таким образом препятствуют распространению болезни в колонии.

Читайте также: «В князи из грязи» — учёные смогли сделать из рабочего муравья королеву