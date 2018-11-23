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Муравьи оказались способными объявлять карантин

Наука

Насекомые таким образом препятствуют распространению болезни в колонии

Вена, 23 ноября 2018, 16:01 — REGNUM  Учёные из Австрии и Швейцарии пришли к выводу, что муравьи способны объявлять карантин в своих колониях. Об этом сообщается в журнале Science.

Отмечается, что если у муравьёв вида Lasius niger заболевает много особей, то они способны самостоятельно ограничить контакты с наиболее ценными членами колонии — королевой и рабочими муравьями, которые ухаживают за личинками.

По мнению учёных, насекомые таким образом препятствуют распространению болезни в колонии.

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Научные исследования
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