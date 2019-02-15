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Ceed GT и Proceed были сертифицированы Росстандартом

Техника

Цены на Kia объявят ближе к старту продаж

Сеул, 15 февраля 2019, 15:34 — REGNUM  В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)е провели сертификацию хэтчбека Ceed GT и универсала с кузовом шутинг-брейк Proceed. Информация о машинах появилась в базе Росстандарта.

Из опубликованных документов стало известно, что мощность 1,6-литрового турбодвигателя на Ceed GT стала меньше. Она снизилась с 204 до 200 л.с. Предполагается, что это сделано для экономии на транспортном налоге.

Ceed GT будет оснащаться 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая сменит 6-ступенчатую механику, работающую в паре с 200-сильным двигателем.

Что касается Kia Proceed, то у нее будет очень яркий и эмоциональный дизайн. В России автомобиль будет продаваться с 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 140 л.с. Для Proceed будет доступна роботизированная коробка передач.

Цены на новые версии в российском офисе Kia объявят ближе к старту продаж. По неподтвержденной информации, новинки появятся у дилеров до июня 2019 года.

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