Появились снимки камуфлированного KIA usker

Сеул, , 10:32 — REGNUM В сети интернет появились снимки кроссовера KIA usker. Опубликовало шпионские фото издание Motor1.

Кроссовер создан на базе Hyundai Creta следующего поколения.

Эксперты отмечают, что дизайн KIA usker выполнен по мотивам концепт-кара SP, который был представлен в столице Индии в 2018 году. Они также уверены, что под камуфляжем скрывается серийный автомобиль.

Вероятно кроссовер будет предлагаться с двумя двигателями. Базовым будет 1,4-литровая 140-сильная «турбочетверка» от хэтчбека Ceed третьего поколения и альтернативным — 2,0-литровым атмосферным мотором на 150 л.с.Турбированный мотор будет работать в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, а второй — с новым вариатором iVT. Привод у новинки будет передним. Больше информации о KIA usker пока нет.

Публичная премьера новинки ожидается уже весной 2019 года.

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