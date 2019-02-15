Хороший подарок на 23 февраля — самый быстрый кроссовер Bentayga Speed

Лондон, , 12:58 — REGNUM Самый быстрый в мире серийный кроссовер Bentayga Speed представила марка Bentley, 14 февраля сообщается на сайте car.ru.

Это новая модификация кроссовера Bentayga представляет собой 635-сильный вариант Speed, которая может развивать 306 км/ч.

Модель оснащается модернизированным 6-литровым бензиновым мотором — W12. У базовой версии автомобиля мощность будет составлять 608 л.с. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». У Bentayga Speed полный привод и электронная блокировка дифференциала.

Кроссовер получил новую выхлопную систему, спортивную подвеску, перенастроенную электронику и карбон-керамические тормоза, доступные в качестве опции. За 3,9 секунды Bentley Bentayga Speed разгоняется до 100 км/ч. Максимальная скорость новинки — 306 км/ч.

Таким образом автомобиль стал самым быстрым серийном кроссовером, обогнав по этому параметру Lamborghini Urus, способного развивать скорость до 305 км/ч.Модель получила новый аэродинамический обвес, темный декор решеток радиатора и воздухозаборников, а также затемненную оптику и 22-дюймовые колесные диски особого дизайна. У кроссовера особенная отделка интерьера с эмблемами Speed. В линейке Bentley Bentayga впервые доступна обивка салона алькантарой. Публичный дебют авто состоится в марте этого года на выставке в Женеве.

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