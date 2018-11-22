В России выросли продажи автомобилей Bentley

Москва, , 16:20 — REGNUM Дилеры британской компании Bentley в России с начала 2018 года реализовали 208 автомобилей данной марки, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года (165 единиц), сообщает Автостат Инфо.

Отмечается, что за указанный период было продано 150 машин марки Bentayga, 34 автомобиля Continental, 17 — Flying Spur и семь — Mulsanne.

Как сообщало ИА REGNUM, спортивное купе EXP10 Speed 6 от Bentley было названо самым красивым в мире автомобилем, такое звание машине присудили на фестивале Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

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