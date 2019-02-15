Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Приложение выдало подключаемые к смартфону Galaxy S10 новинки от Samsung

Техника

Позже компания подтвердила скорый анонс этих новинок

Сеул, 15 февраля 2019, 12:25 — REGNUM  Непреднамеренный анонс аксессуаров подключаемых к смартфону Galaxy S10 от Samsung произошел после обновления приложения Galaxy Wearable. Приложение стало предлагать пользователям подключать аксессуары. Об этом 15 февраля сообщается на сайте ixbt.com.

После обновления приложение к Galaxy S10 на смартфоне появились сообщения с предложением подключить к смартфону фитнес-браслет Galaxy Fit, беспроводные наушники Galaxy Buds и умные часы Galaxy Watch Active

Вероятно, что сделала компания это случайно. Корейский производитель позже подтвердил скорый анонс этих новинок.

Предполагается, что аксессуары будут представлены одновременно с флагманскими смартфонами Galaxy S10 на мероприятии 20 февраля 2019 года. После этого новинки станут частью акций и подарков для предварительных заказов смартфонов серии Galaxy S10.

Приложение также удалось извлечь официальные изображения аксессуаров.

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