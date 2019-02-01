Появилось видео Samsung Galaxy F — «смартфона-раскладушки»

Сеул, , 14:14 — REGNUM Официальный канал Samsung Vietnam 31 января опубликовал на YouTube видео со складным смартфоном Samsung Galaxy F.

В этот же день видео смартфона было удалено. Однако пользователи успели скопировать ролик, и теперь он распространился по всему интернету.

По предварительной информации, у смартфона два дисплея с разрешением внешнего экрана — HD+ (840×1960 пикселей), и основного экрана — QXGA+(1536×2152 пикселей). Плотность изображений обоих экранов 420 dpi. Стоимость гаджетов составит около 120 тысяч рублей. Как точно будет называться смартфон — Galaxy F или Galaxy Fold, пока неизвестно.

Напомним, 20 февраля Samsung планирует мероприятие Galaxy Unpacked. На нём будут представлены смартфоны флагманской серии Galaxy S10. Там, по мнению экспертов, есть большая вероятность подробного анонса складной модели Samsung Galaxy F.