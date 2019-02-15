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Компания Tesla добавила в свои авто спецрежим для собак

Техника

Теперь животным будет комфортно, а прохожие не будут волноваться за их безопасность

ш. Калифорния, США, 15 февраля 2019, 11:57 — REGNUM  Компания Tesla добавит в свои машины спецрежим для собак. Видео с работой новой опции компания разместила 14 февраля в своем Twitter.

При включении спецрежима включается комфортная для собак температура, а на мониторе высвечивается температура с надписью: «Мой хозяин скоро вернется». Так прохожие будут спокойны, что животное не задохнется или не замерзнет.

«Представляем режим «Собака»: установите температуру в салоне, чтобы ваша собака чувствовала себя комфортно, давая прохожим понять, что им не о чем беспокоиться», — говорится в поясняющем к видео сообщении.

Компания предупредила автолюбителей, чтобы они обязательно ознакомились с местными законами перед использованием спецрежима, ведь в некоторых странах запрещено оставлять собак в машинах. Спецрежим был установлен компанией по просьбе американца, который попросил добавить в Tesla уведомление о том, что в машине работают кондиционер и музыка, а с собакой все в порядке.

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