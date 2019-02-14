Автомобиль Tesla Model 3 принял для водителя судьбоносное решение

Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Tesla Model 3 спасла водителя от серьезного ДТП. Видео с моментом автоматического торможения очевидцы разместили на канале YouTube.

Судьбоносный момент запечатлел видеорегистратор на одной из машин, которая ехала позади Tesla Model 3. Происшествие случилось в США. На видео видно, как сзади со стороны водителя Tesla несется машина нарушителя, который пытался пролететь на мигающий желтый сигнал светофора. Сам водитель электромобиля не видел потерявшую управление машину — она находилась в мертвой зоне. Однако у Tesla Model 3 сработала системы экстренного торможения. Это спасло водителя от серьезных травм, а возможно и от гибели.

Видео чудесного спасения уже набрало 391 025 просмотров

Напомним, c 2017 года система экстренного торможения устанавливается на все свои модели компании Tesla.

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