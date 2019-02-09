В Швейцарии провели аукцион на частоты 5G

Берн, , 14:06 — REGNUM Три швейцарские компании получили право использовать частоты мобильной связи пятого поколения (5G) после проведения государственного аукциона. Об этом сообщает Reuters.

Аукцион на право использования частот 5G в Швейцарии был проведён 8 февраля. Первоначально в аукционе участвовали четыре компании, однако британская Dense Air вышла из процесса. Право на использование 46% доли частот 5G получила компания Swisscom, контролирующаяся государством. Оставшуюся часть частот разделили ещё две швейцарские компании: Sunrise и Salt. В общей сложности эти компании заплатили $379 млн за право пользования частотами в течение 15 лет.

Аналитик Zuercher Kantonalbank Андреас Мюллер отметил, что стоимость частот 5G оказалась довольной низкой, в сравнение с частотами 4G, за право использование которых компании заплатили в два раза больше на аукционе в 2012 году.

Эксперты ожидают, что во второй половине марта в Германии состоится аукцион на получение лицензий на частоты 5G. Аналитики Handelsblatt считают, что правительство Германии получит от этого аукциона от 4 до 5 млрд евро.

Напомним, развертывание инфраструктуры 5G в Европе сопровождается дискуссиями по поводу китайской компании Huawei. В частности, правительства Германии и Норвегии рассматривают возможность введения запрета на использование оборудования китайской компании при строительстве телекоммуникационных сетей пятого поколения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года британская компания Vodafone Group, являющаяся вторым в мире по величине оператором связи, объявила о приостановке сотрудничества с китайской компанией Huawei.