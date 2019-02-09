Администрация «ВКонтакте» назвала лучшие сервисы на платформе VK Apps

Москва, , 08:38 — REGNUM Администрация социальной сети «ВКонтакте» подвела итоги конкурса на лучший сервис, разработанный на платформе VK Apps. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Заявки на участие в конкурсе от разработчиков приложений принимались с 25 октября 2018 года по 31 января 2019 года. После этого специалисты «ВКонтакте» определили лучшие приложения в различных категориях. Отмечается, что разработчики сервисов, занявших первое место в каждой категории, получили по 300 тысяч рублей.

Победителями конкурса были признаны:

Лучший сервис в сфере электронной коммерции:

1 место — сервис для поиска «горящих» туров TourGlobal

2 место — сервис для заказа еды DLVRY.

Лучший сервис, использующий данные о геолокации:

1 место — интерактивная карта с фотографиями пользователей соцсети «Фото на карте»

2 место — сервис для поиска мероприятий «ВКонтакте» «Актуальные события».

Лучший справочный сервис:

1 место — сервис для поиска новых знакомств «Знакомства».

2 место — сервис для записи в медицинские учреждения «Doc Online».

Сервисы с лучшими техническими решениями:

1 место — сервис для управления беседами «Чат-Менеджер».

2 место — сервис музыкальных радиостанций Radio record.

Лучшие сервисы, выбранные пользователями социальной сети:

1 место — сервис для анализа и выработки рекомендаций по улучшению сообществ «SMM Анализ».

2 место — карта спортивных игр на дворовых площадках «Playground».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в платежной системе социальной сети «ВКонтакте» VK Pay появилась возможность приобрести лицензионное программное обеспечение.