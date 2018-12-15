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В магазине «ВКонтакте» появилось программное обеспечение

Экономика

Сейчас в «VK Pay» можно приобрести лицензии на пакет программ «Microsoft Office» и ряд популярных антивирусов

В магазине «ВКонтакте» появилось программное обеспечение
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
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Москва, 15 декабря 2018, 10:17 — REGNUM  В платёжном сервисе социальной сети «VK Pay» появилась возможность приобрести лицензионное программное обеспечение, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Сейчас в «VK Pay» можно приобрести лицензии на пакет программ «Microsoft Office» и ряд популярных антивирусов.

Компания предлагает кешбэк до 20% от стоимости программного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре администрация «ВКонтакте» запустила программу «Чекбэк», позволяющую начислять кешбэк за покупки товаров компаний-партнёров в обычных магазинах.

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