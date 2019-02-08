Motorola выпустила бюджетные варианты смартфонов серии Moto G7

Чикаго, США, , 10:37 — REGNUM Фирмой Motorola представлены бюджетные смартфоны серии Moto G7, 7 февраля сообщается на сайте ixbt.com.

Все модели кроме самой старшей основаны на однокристальной системе Snapdragon 632 и лишь Moto G7 Plus — на Snapdragon 636. Объём оперативной памяти варьируется от 2 до 4 ГБ. Флэш-память — от 32 до 64 ГБ .

Самая дешевая модель Moto G7 Play стоит 199 долларов. Стоимость самой дорогой модели Moto G7 Plus составит 300 евро — продавать ее в США не будут. Стоимость Moto G7, G7 Power составит 299 и 249 долларов соответственно.

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