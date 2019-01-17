Motorola вернёт легендарную раскладушку RAZR

Пекин, , 07:41 — REGNUM Почитатели легендарной раскладушки RAZR от компании Motorola, являющейся частью китайского гиганта в сфере информационных технологий Lenovo Group, снова смогут пользоваться любимым гаджетом. Ориентировочно он появится на прилавках магазинов уже в феврале 2019 года. Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, недавно Lenovo приступила к переговорам с американским оператором Verizon Communications Inc. о выходе обновлённого раскладного смартфона RAZR на рынок США.

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На рынок некогда популярная модель вернётся в виде смартфона с гибким экраном. Стартовая цена составит почти 1,5 тыс. долларов. Всего планируется выпустить 200 тысяч штук.

В настоящее время, по данным источников, устройство ещё тестируется. Поэтому сроки поступления в продажу могут сдвинуться.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года компания Motorola повторно вышла на индийский рынок, отличающийся высокой конкуренцией, посредством партнерского соглашения с компанией Fkipkart. Так, в последнем квартале 2017 года Lenovo Group в лице Motorola заняла пятое место по объему поставок смартфонов в Индию, что составило 5,6% от общей доли импорта в отрасли. Однако в первых двух кварталах 2018 года доля компании на рынке начала снижаться.

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