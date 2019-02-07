Четверг, 7 Февраля 2019 года
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ВМС США не смогли создать систему противоторпедной защиты авианосцев

Техника

Пятилетняя программа разработки систем поиска и уничтожения приближающихся к кораблю торпед признана неудавшейся

Вашингтон, 7 февраля 2019, 19:06 — REGNUM  В США оставновлена программа разработки систем противоторпедной защиты авианосцев, сообщает 7 февраля газета «Известия» со ссылкой на доклад управления эксплуатационных испытаний Пентагона.

В докладе указано, что программа разработки систем поиска и уничтожения приближающихся к кораблю торпед в сентябре 2018 года была признана неудачной.

Разработка продолжалась пять лет, на нее было потрачено $760 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по неофициальным данным, российский ядерный глубоководный беспилотник «Нептун» на испытаниях продемонстрировал скорость свыше 200 км/час.

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