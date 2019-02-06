Среда, 6 Февраля 2019 года
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СМИ: Ядерный беспилотник «Посейдон» разогнался на испытаниях до 200 км/час

Техника

Максимальная скорость современных торпед не превышает 90 км/час

Москва, 6 февраля 2019, 17:43 — REGNUM  Ядерный подводный беспилотник «Посейдон» на испытаниях в море продемонстрировал скорость движения, превысившую 200 км/час, сообщает 6 февраля ТАСС со ссылкой на анонимный источник в военно-промышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что подводный беспилотник «Посейдон» с ядерным двигателем способен преодолевать расстояния в несколько тысяч км. на большой глубине и нести ядерную боеголовку мощностью до двух мегатонн.

Напомним, максимальная скорость современных субмарин не превышает 60 км/час, а скорость торпед находится в пределах 90 км/час.

Исключение составляет только российская ракето-торпеда «Шквал», идущая к цели на скорости 370 км/час, но на небольшой глубине и на расстояние не более 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по ядерному глубоководному беспилотнику «Посейдон» включены в российскую госпрограмму вооружений 2018−2027.

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