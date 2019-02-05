Цены на автомобили проекта «Кортеж» станут известны не позднее марта

Москва, , 12:48 — REGNUM Рыночную цену машин под брендом Aurus, из семейства «Кортеж», определят до конца первого квартала 2019 года, заявил генеральный директор компании Aurus Герхард Хильгерт 5 февраля, сообщает РИА Новости.

Цена на автомобили Aurus станет известна не раньше марта, сказал Хильгерт. Также, он отметил, что будет выпущено не более 150 машин. Это связано с тем, что объем выпуска автомобилей ограничен мощностями производителя.

«Рыночная цена автомобилей Aurus будет определена до конца первого квартала 2019 года. Объемы продаж ограничены производственной мощностью НАМИ и составляют 150 автомобилей в год. Все предзаказы зарегистрированы в списке. Клиентов будут индивидуально уведомлять о дате доставки машины. Скидок не предполагается», — сказал Хильгерт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Министерство промышленности и торговли России заявило о том, что 15 февраля начнется прием заказов на российские автомобили серии Aurus. Заказы будут приниматься в дилерских салона «Авилон» и «Панавто».