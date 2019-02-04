Дилеры Aurus начнут принимать заказы на автомобиль в середине февраля

Москва, , 08:44 — REGNUM Два дилерских салона — «Авилон» и «Панавто» — начнут принимать заказы на российские автомобили серии Aurus 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли России.

Производство автомобилей будет осуществляться по предварительному заказу. В настоящее время клиентам доступны лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, покупатели этих машин получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда.

Ранее гендиректор Aurus Франц Хильгерт сообщал, что необходимые для реализации автомобилей соглашения были подписаны с московскими дилерами «Авилон» и «Панавто». Цены на лимузин и седан пока не озвучены. По словам Мантурова, Aurus будет дешевле своих собратьев — «Бентли» и «Роллс-Ройса».

По планам автопроизводителя, первыми покупателями автомобилей представительского класса отечественного производства смогут стать жители России, затем компания расширит поставки машин в шесть регионов мира. Ожидается, что европейская премьера бренда Aurus пройдет на Женевском автосалоне, который стартует 7 марта.

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