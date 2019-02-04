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SpaceX испытала двигатель для межпланетного корабля Starship

Техника

Сотрудники SpaceX провели первый прожиг двигателя Raptor

Вашингтон, 4 февраля 2019, 08:40 — REGNUM  Американская компания SpaceX провела первые испытания двигателя Raptor для межпланетного корабля Starship, об этом глава компании Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/elonmusk/status/1092270756715737088

«Первый прожиг двигателя Raptor для корабля Starship! — написал Маск. — Горжусь великолепной работой команды SpaceX».

Напомним, ранее в сети появились фотографии с ракетой Starship, частично собранной на испытательном полигоне в штате Техас недалеко от города Браунсвилл. SpaceX планирует использовать транспортный космический корабль Starship с ракетой-носителем Falcon Heavy для первой пилотируемой экспедиции на Марс.

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