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Маск намерен полететь на Марс в числе первых — «с 70% вероятностью»

Экономика

Бизнесмен подчеркнул, что путешествие на четверную планету Солнечной системы вполне может закончиться его гибелью

Вашингтон, 26 ноября 2018, 07:51 — REGNUM  Американский предприниматель и основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск заявил о своей готовности в числе первых отправиться к Красной планете. Об этом пишет 25 ноября портал Axios.

По словам бизнесмена, его полет на Марс с 70% вероятностью состоится примерно через семь лет, когда цена на билет на одну из первых ракет разработки SpaceX уже будет стоить всего лишь несколько сот тысяч долларов. Также Маск подчеркнул, что путешествие на четверную планету Солнечной системы вполне может закончиться его гибелью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Илон Маск предложил переименовать создаваемый SpaceX космический транспортник BFR в «Звездный корабль» (Starship).

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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