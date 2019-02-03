Оператор LG Uplus запустил 5500 станций 5G в Южной Корее

Сеул, , 15:03 — REGNUM Южнокорейский оператор сотовой связи LG Uplus (входит в конгломерат LG Group) развернул в Южной Корее более 5500 станций мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает GizChina.

Южнокорейский оператор LG Uplus планирует продолжить развёртывание сети станций 5G, согласно инвестиционному плану, компания потратит на этот проект более $3,5 млрд. Ожидается, что к концу 2019 года сеть связи 5G покроет все крупные города Южной Кореи.

Отмечается, что кроме LG Uplus базовые станции 5G в стране развёртывают ещё две южнокорейские компании — SK Telecom и KT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января 2019 года компания LG Electronics сообщила об открытии «Исследовательского центра 6G», в котором специалисты LG совместно с учёными из Корейского института передовых технологий займутся исследованием технологий связи шестого поколения.