LG Electronics займется разработкой сети поколения 6G

Сеул, , 16:48 — REGNUM Компания LG Electronics займется разработкой мобильной связи следующего поколения, сообщает Bloter.

Согласно новостному источнику, 28 января компания LG совместно с Корейским институтом передовых технологий (KAIST) организовала «Исследовательский центр 6G», который займется исследованием технологии мобильной связи следующего поколения. Данный центр создан при институте KAIST, расположенном в городе Тэджон.

Как отметил технический директор компании LG: «С созданием Исследовательского центра мы будем изучать и разрабатывать технологии мобильной связи следующего поколения, продвигая глобальную стандартизацию».

Стоит отметить, что в мире пока не развернуты крупные сети поколения 5G.