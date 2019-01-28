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LG Electronics займется разработкой сети поколения 6G

Техника

К исследованию присоединятся специалисты из Корейского института передовых технологий

Сеул, 28 января 2019, 16:48 — REGNUM  Компания LG Electronics займется разработкой мобильной связи следующего поколения, сообщает Bloter.

Согласно новостному источнику, 28 января компания LG совместно с Корейским институтом передовых технологий (KAIST) организовала «Исследовательский центр 6G», который займется исследованием технологии мобильной связи следующего поколения. Данный центр создан при институте KAIST, расположенном в городе Тэджон.

Как отметил технический директор компании LG: «С созданием Исследовательского центра мы будем изучать и разрабатывать технологии мобильной связи следующего поколения, продвигая глобальную стандартизацию».

Стоит отметить, что в мире пока не развернуты крупные сети поколения 5G.

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