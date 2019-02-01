Пятница, 1 Февраля 2019 года
09:39:13 МСК

Марк Цукерберг объяснил желание объединить все мессенджеры Facebook

Он отметил, что эти преобразования направлены не на получение выгоды

, 1 февраля 2019, 09:34 — REGNUM  Глава Facebook Марк Цукерберг объяснил недавнее решение компании создать единую платформу, которая обеспечит работу мессенджеров WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram. Об этом сообщил портал Techcrunch.

Цукерберг отметил, что эти преобразования направлены не на получение выгоды, а на обеспечение большего удобства пользователей и повышения уровня безопасности их данных. Также компания хочет расширить функциональные возможности мессенжеров и расширить географию их применения. Он также сообщил, что пользователям Android, которые используют Facebook Messenger в качестве SMS-сервиса, грядущая унификация позволит шифровать сообщения.

Читайте также: Глава ВЦИОМ: четверть граждан проводит в сети более четырех часов в день

Напомним, 25 января 2019 года Марк Цукерберг заявил о том, что компания намерена провести унификацию мессенджеров Facebook, Instagram и WhatsApp. Эксперты отмечают, что для проведения подобных изменений компании придется перестроить системы на базовом уровне.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мессенджеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить