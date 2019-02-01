Марк Цукерберг объяснил желание объединить все мессенджеры Facebook

, , 09:34 — REGNUM Глава Facebook Марк Цукерберг объяснил недавнее решение компании создать единую платформу, которая обеспечит работу мессенджеров WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram. Об этом сообщил портал Techcrunch.

Цукерберг отметил, что эти преобразования направлены не на получение выгоды, а на обеспечение большего удобства пользователей и повышения уровня безопасности их данных. Также компания хочет расширить функциональные возможности мессенжеров и расширить географию их применения. Он также сообщил, что пользователям Android, которые используют Facebook Messenger в качестве SMS-сервиса, грядущая унификация позволит шифровать сообщения.

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Напомним, 25 января 2019 года Марк Цукерберг заявил о том, что компания намерена провести унификацию мессенджеров Facebook, Instagram и WhatsApp. Эксперты отмечают, что для проведения подобных изменений компании придется перестроить системы на базовом уровне.