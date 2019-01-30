Китай назвал сроки первого после крушения пуска ракеты-носителя «Чанчжэн-5»

Пекин, , 05:37 — REGNUM Китай планирует совершить третий пуск тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» в июле текущего года, заявил вице-президент Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации (CASC) Ян Баохуа 29 января, передает агентство Синхуа.

Второй пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань на самом юге Китая, состоялся 2 июля 2017 года, однако спустя менее, чем шесть минут после отрыва от земли произошла неисправность аппарата.

Читайте также: Выяснена причина крушения тяжёлой китайской ракеты «Чанчжэн-5»По словам Яна, во время пресс-конференции CASC, неисправность была выявлена и ведутся работы по ее исправлению. Если третий пуск будет успешным, четвертая ракет-носитель «Чанчжэн-5» будет использована для отправки на Луну новейшего лунного зонда «Чанъэ-5», который должен будет собрать и отправить на Землю образцы лунного грунта в конце 2019 года.

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Напомним, что китайская ракета-носитель тяжелого класса «Чанчжэн-5» является представителем новейшей линейки тяжелых ракет, работающих на жидком водороде, жидком кислороде и керосине. Ее грузоподъемность достигает 25 тонн полезного груза.

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