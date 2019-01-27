Давос показал, что Китай лидирует в технологиях искусственного интеллекта

Давос, Швейцария, , 13:11 — REGNUM Опрос руководителей компаний, проведённый на Всемирном экономическом форуме в Давосе, показал, что Китай опережает США в развитии технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Консалтинговая фирма PricewaterhouseCoopers (PwC) ежегодно проводит опрос руководителей компаний, приезжающих на международный экономический форум. В последнем опросе был сделан акцент на технологиях искусственного интеллекта. На вопросы о перспективах внедрения этих технологий ответили более 1400 руководителей компаний со всего мира.

Эксперты PwC сообщили, что среди руководителей китайских компаний 84% опрошенных заявили, что искусственный интеллект окажет большее влияние, чем развитие сети интернет. Среди американских предпринимателей так считает только 38%.

Также отмечается, что четверть китайских бизнесменов уже внедрили технологии искусственного интеллекта в своих фирмах, тогда как среди представителей американского бизнеса это сделали только 5%.

Глава PwC Боб Мориц добавил, что США отстанут от Китая в технологиях искусственного интеллекта, если руководители предприятий и правительство не направят больше усилий на развитие этих технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года консалтинговая компания Gartner представила прогноз, согласно которому к 2021 году технологии искусственного интеллекта будут использоваться на 70% предприятий во всём мире.