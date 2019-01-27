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Gartner: к 2021 году искусственный интеллект внедрят на 70% предприятий

Техника

Первыми внедрят технологии искусственного интеллекта информационно-технологические предприятия и финансовые организации

Gartner: к 2021 году искусственный интеллект внедрят на 70% предприятий
Иллюстрация: Maxpixel.freegreatpicture.com
Искусственный интелект

Стамфорд, США, 27 января 2019, 10:37 — REGNUM  Технологии искусственного интеллекта будут использоваться для повышения производительности труда на большинстве предприятий к 2021 году. Об этом свидетельствует отчёт консалтинговой компании Gartner.

Аналитики американской консалтинговой компании Gartner, специализирующейся на рынках информационных технологий, представили прогноз об интеграции технологий искусственного интеллекта в современные производственные процессы. Ожидается, что к 2020 году технологии искусственного интеллекта будут использоваться на 70% организаций во всех сферах производства.

Эксперты считают, что технологии искусственного интеллекта будут использоваться в первую очередь в информационно-технологических компаниях, а также в финансовых организациях. Так, прогнозируется, что к 2020 году 20% сотрудников банков будут использовать искусственный интеллект для выполнения рутинной работы, связанной с анализом документов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе американская компания Synapse Technology Corporation привлекла $6 млн для разработки технологии автоматического досмотра багажа на основе искусственного интеллекта, которая будет использоваться в аэропортах и других учреждениях с контрольно-пропускной системой.

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Искусственный интеллект
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