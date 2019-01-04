Американский стартап создаёт нейросеть для автоматического досмотра багажа

Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Американская компания Synapse Technology Corporation привлекла $6 млн инвестиций в разработку нейросети для автоматизации работы сканеров в системах безопасности. Об этом сообщает TechCrunch.

Компания Synapse занимается разработкой технологий искусственного интеллекта для автоматизации работы сканеров, использующихся в системах безопасности, с 2016 года. Инвестиции в размере $6 млн от компаний Eight Partners и Village Global позволят вывести исследования на новый уровень.

Главный проект Synapse получил название Syntech ONE. Сейчас эта система работает в тестовом режиме в токийском аэропорту Нарита. В Synapse отмечают, что после внедрения системы машинного зрения количество выявляемых предметов, запрещённых к перевозке в салоне самолёта, увеличилось на 14%.

В компании рассчитывают, что привлечённые инвестиции позволят добиться широкого внедрения Syntech ONE на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах, школах и других учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Москве была запущена нейросеть для фиксации нарушений правил дорожного движения. Система искусственного интеллекта используется для автоматического распознавания госномеров автомобилей.