Пятница, 4 Января 2019 года
12:50:48 МСК

Американский стартап создаёт нейросеть для автоматического досмотра багажа

Техника

После внедрения системы машинного зрения в аэропорту количество выявляемых предметов, запрещённых к перевозке в салоне самолёта, увеличилось на 14%

Вашингтон, 4 января 2019, 12:50 — REGNUM  Американская компания Synapse Technology Corporation привлекла $6 млн инвестиций в разработку нейросети для автоматизации работы сканеров в системах безопасности. Об этом сообщает TechCrunch.

Компания Synapse занимается разработкой технологий искусственного интеллекта для автоматизации работы сканеров, использующихся в системах безопасности, с 2016 года. Инвестиции в размере $6 млн от компаний Eight Partners и Village Global позволят вывести исследования на новый уровень.

Главный проект Synapse получил название Syntech ONE. Сейчас эта система работает в тестовом режиме в токийском аэропорту Нарита. В Synapse отмечают, что после внедрения системы машинного зрения количество выявляемых предметов, запрещённых к перевозке в салоне самолёта, увеличилось на 14%.

В компании рассчитывают, что привлечённые инвестиции позволят добиться широкого внедрения Syntech ONE на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах, школах и других учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Москве была запущена нейросеть для фиксации нарушений правил дорожного движения. Система искусственного интеллекта используется для автоматического распознавания госномеров автомобилей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Искусственный интеллект
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить