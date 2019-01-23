Xiaomi показала свой первый «гибкий» смартфон

Пекин, , 15:16 — REGNUM Китайский производитель электроники Xiaomi разработал свой первый гибкий смартфон. Видеоролик с демонстрацией гаджета опубликовал в социальной сети Weibo президент компании Лин Бин.

Также ролик был размещен в Facebook вице-президента Xiaomi Ван Сяна. На кадрах видео показано устройство, в разложенном виде представляющее из себя небольшой планшет, а после подгибания боковых частей «превращающееся» в довольно толстый смартфон. В качестве рабочих названий для нового устройства Лин Бин предложил два варианта: Dual Flex и MIX Flex.

https://www.facebook.com/wangxiang.xiaomi/videos/vb.100018621453216/312652736032106/

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что китайская компания Xiaomi намерена в ближайшие пять лет инвестировать более 10 млрд юаней (около $1,5 млрд) в разработку искусственного интеллекта.

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