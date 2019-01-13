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Китайский технологический гигант форсирует сферу искусственного интеллекта

Техника

В центре стратегии компании Xiaomi остается производство смартфонов

Китайский технологический гигант форсирует сферу искусственного интеллекта
Jon Russell
Xiaomi

Пекин, 13 января 2019, 21:38 — REGNUM  Компания Xiaomi («Сяоми») собирается в ближайшие пять лет инвестировать более 10 млрд юаней в разработку искусственного интеллекта, сообщает 13 января Синьхуа со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Лэй Цзюня.

Как следует из обнародованных планов Xiaomi, стратегическими проектами роста считается смартфоны и технологии приложений, связанных с искусственным интеллектом. Об этом было объявлено несколько недель назад, после подписания соглашения о стратегическом партнерстве с производителем бытовой техники TCL.

Лэй Цзюнь подчеркнул, что в центре основных направлений бизнеса по-прежнему будут стоять внедрение инноваций и повышение качества продукции, а также расширение и усовершенствование соответствующей линейки конечных продуктов.

Глобальное расширение Xiaomi будет происходить, как и в текущем году, за счет укрепления позиций на рынках Европы и Латинской Америки.

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Искусственный интеллект
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