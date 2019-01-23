Первые в России экзоскелеты получат «защиту от дурака»

Москва, , 14:23 — REGNUM Первый в России серийный экзоскелет ЭО-01.02 получит «защиту от дурака», рассказал гендиректор компании-разработчика «ГБ Инжиниринг» Сергей Смаглюк.

По его словам, ЭО-01.02 — это механическое устройство, которое повторяет спинные, ножные и тазовые сочления человека. Экзоскелет защищает суставы и позвоночник человека, а также снижает усталость и разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске тяжелых грузов.

При этом, отметил Смаглюк, экзоскелет спокойно надевается на форму, подгоняется по росту и не требует обслуживания и настройки, его вес составляет всего семь килограмм.

«Не засоряется, не промокает, прощает ошибки. Он «дуракоустойчив», — цитирует РИА Новости Смаглюка.

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Он добавил, что экзоскелет уже испытали в Сирии — один из офицеров в течение девяти часов таскал на себе пульт управления робототехническим комплексом разминирования весом 35 кг. Данная модель поступит на вооружение инженерных войск уже в 2019 году.

Напомним, в вооруженных силах РФ продолжает активно тестироваться пассивный экзоскелет для нового поколения «Ратника», экипировки «солдата будущего». Пассивный экоскелет уже был испытан в условиях реальных боевых действий. Также экзоскелет прошел испытания в спецподразделениях Минобороны РФ и органов внутренних дел.

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