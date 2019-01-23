Среда, 23 Января 2019 года
14:35:32 МСК

Первые в России экзоскелеты получат «защиту от дурака»

Техника

Экзоскелет «дуракоустойчив»

Москва, 23 января 2019, 14:23 — REGNUM  Первый в России серийный экзоскелет ЭО-01.02 получит «защиту от дурака», рассказал гендиректор компании-разработчика «ГБ Инжиниринг» Сергей Смаглюк.

По его словам, ЭО-01.02 — это механическое устройство, которое повторяет спинные, ножные и тазовые сочления человека. Экзоскелет защищает суставы и позвоночник человека, а также снижает усталость и разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске тяжелых грузов.

При этом, отметил Смаглюк, экзоскелет спокойно надевается на форму, подгоняется по росту и не требует обслуживания и настройки, его вес составляет всего семь килограмм.

«Не засоряется, не промокает, прощает ошибки. Он «дуракоустойчив», — цитирует РИА Новости Смаглюка.

Читайте также: Экзоскелет прошёл апробацию в спецподразделениях Минобороны РФ

Он добавил, что экзоскелет уже испытали в Сирии — один из офицеров в течение девяти часов таскал на себе пульт управления робототехническим комплексом разминирования весом 35 кг. Данная модель поступит на вооружение инженерных войск уже в 2019 году.

Напомним, в вооруженных силах РФ продолжает активно тестироваться пассивный экзоскелет для нового поколения «Ратника», экипировки «солдата будущего». Пассивный экоскелет уже был испытан в условиях реальных боевых действий. Также экзоскелет прошел испытания в спецподразделениях Минобороны РФ и органов внутренних дел.

Читайте также: К 2025 году армия получит экипировку «Ратник-3» с активным экзоскелетом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить