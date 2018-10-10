Зкзоскелет прошёл апробацию в спецподразделениях Минобороны РФ

Москва, , 10:16 — REGNUM В Вооруженных силах РФ продолжает активно тестироваться пассивный экзоскелет для нового поколения «Ратника», экипировки «солдата будущего». Пассивный экоскелет уже был испытан в условиях реальных боевых действий. Также экзоскелет прошел испытания в спецподразделениях Минобороны РФ и органов внутренних дел, сообщается на сайте ЦНИИточмаш.

Пассивный экзоскелет в отличие от активного, не имеет источников питания, электроники, это делает его более надежным, легким, автономным и простым в обслуживании, что значительно увеличивает физические возможности солдата.

Изготовленный из легкого углепластика экзоскелет разгружает опорно-двигательный аппарат военнослужащего при переноске грузов весом до 50 кг (специальное снаряжение, вооружение и боеприпасы) во время длительных маршей или военных операций.

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Как сообщало ИА REGNUM, АО ЦНИИТОЧМАШ представил пассивный экзоскелет для экипировки «солдата будущего» в августе на форуме «Армия-2018» в парке «Патриот». Разработка уже прошла опытную апробацию в Российской армии и подтвердила высокую эффективность.

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