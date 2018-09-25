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Motorola снова завоюет потребителя на индийском рынке смартфонов

Экономика

Несмотря на жесткую конкуренцию на индийском рынке смартфонов, компания Motorola снова намерена завоевать потребителя посредством выпуска новой линейки устройств

Motorola снова завоюет потребителя на индийском рынке смартфонов
Adam from another planet...
Motorola

Нью-Дели, 25 сентября 2018, 22:27 — REGNUM  Компания Motorola, являющаяся частью китайского гиганта в сфере информационных технологий Lenovo Group, повторно вышла на индийский рынок, отличающийся высокой конкуренцией, посредством партнерского соглашения с компанией Fkipkart, занимающейся электронной коммерцией с 2014 года. С тех пор Motorola расширяла свое присутствие на платформах различных онлайн дистрибьюторов.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», Lenovo Group в лице Motorola в последнем квартале 2017 года заняла пятое место по объему поставок смартфонов в Индию, что составило 5,6% от общей доли импорта в отрасли. Однако, в первых двух кварталах 2018 года доля компании на рынке начала снижаться.

В ответ на новые вызовы Motorola планирует запустить новую линейку смартфонов, которая ориентирована на желания и нужды потребителя, при этом компания не намерена снижать цены на свою продукцию. Первым устройством в новой линейке стал Motorola «One Power', который был разработан совместно с Google на базе операционной системы Android One.

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Зарубежная хроника
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