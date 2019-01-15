Медведев решил пересесть на лимузин Aurus

Москва, , 15:36 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев выбрал в качестве основной машины для поездок отечественный автомобиль проекта «Кортеж» Aurus, заявил пресс-секретарь премьера Олег Осипов. Об этом сообщает 15 января ТАСС.

По его словам, Медведев, прибывший на лимузине Aurus к зданию Российской академии народного хозяйства и госслужбы, где проходит Гайдаровский форум, уже не первый раз пользуется указанным транспортным средством, который планируется сделать основной машиной председателя правительства.

Напомним, первым пассажиром Aurus стал президент России Владимир Путин, который прибыл на новом автомобиле на церемонию вступления в должность президента РФ 7 мая 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2018 года генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов рассказал, что заявки на покупку автомобилей российских автомобилей представительского класса Aurus перекрывают возможности производителя на два года вперед.

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