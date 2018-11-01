Российские автомобили Aurus раскупили на два года вперед

Москва, , 01:45 — REGNUM Заявки на покупку автомобилей российских автомобилей представительского класса Aurus перекрывают возможности производителя на два года вперед, заявил генеральный директор компании Sollers Вадим Швецов на форуме VestiFinance.

По его словам, в ближайшие два года уже не будет возможности приобрести автомобиль из-за большого количества заявок. Это, как считает, Швецов говорит о высокой заинтересованности российского потребителя в современных автомобилей класса люкс. Отмечается, что в настоящее время производство автомобилей Aurus расположено на площадке ФГУП «НАМИ», однако с 2021 года не исключен и перенос на более крупную площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября российский президент Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси посетил «Сочи Автодром», где протестировал автомобиль Aurus Senat на гоночной трассе. Также отмечается, что главы государств проехали в Олимпийский парк Сочи на лимузине Aurus, где российский лидер представил новые российские автомобили этой марки.

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