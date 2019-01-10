Четверг, 10 Января 2019 года
12:18:10 МСК

В США засекретили работы над беспилотным охотником за подлодками

Техника

Первый 40-метровый образец робота-тримарана был спущен на воду в 2016 году

Вашингтон, 10 января 2019, 12:12 — REGNUM  Американские военные засекретили работы над беспилотным автономным комплексом Sea Hunter, разработка которого ведется для нужд ВМС США. Об этом пишет портал National Defense.

Отмечается, что надводный роботизированный комплекс задуман в качестве средства обнаружения и преследования малошумных дизель-электрических подводных лодок противника. По словам представителя Научно-исследовательского управления ВМС США Боба Фримена, никаких сведений в печати о данном аппарате более не появится.

Сообщается, что работы над проектом Sea Hunter начались в 2010 году, а первый 40-метровый образец робота-тримарана был спущен на воду в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января стало известно, что разработанный в России атомный подводный беспилотник «Посейдон» сможет двигаться к цели на глубине более 1 км с максимальной скоростью более 200 км/ч.

Читайте также: Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить