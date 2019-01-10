В США засекретили работы над беспилотным охотником за подлодками

Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Американские военные засекретили работы над беспилотным автономным комплексом Sea Hunter, разработка которого ведется для нужд ВМС США. Об этом пишет портал National Defense.

Отмечается, что надводный роботизированный комплекс задуман в качестве средства обнаружения и преследования малошумных дизель-электрических подводных лодок противника. По словам представителя Научно-исследовательского управления ВМС США Боба Фримена, никаких сведений в печати о данном аппарате более не появится.

Сообщается, что работы над проектом Sea Hunter начались в 2010 году, а первый 40-метровый образец робота-тримарана был спущен на воду в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января стало известно, что разработанный в России атомный подводный беспилотник «Посейдон» сможет двигаться к цели на глубине более 1 км с максимальной скоростью более 200 км/ч.

Читайте также: Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»