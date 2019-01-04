Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»

Москва, , 16:34 — REGNUM Атомный подводный беспилотник «Посейдон», разработанный в Российской Федерации, сможет двигаться с огромной скоростью. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, беспилотник «Посейдон», покинувший подлодку-носитель, будет идти к цели на глубине более 1 км с максимальной скоростью более 200 км/ч

Источник уточнил, что поразить беспилотник существующими на данный момент средствами практически невозможно, так как беспилотник на пути к цели «будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине».

Как передавало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию впервые сообщил о существовании «Посейдона».

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