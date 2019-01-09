National Interest раскрыли секрет популярности российского танка Т-90С

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Российские конструкторы при создании танка Т-90 и его экспортного варианта Т-90С руководствовались принципом «дешево и эффективно», пишет американский журнал The National Interest.

По мнению экспертов издания, разработчики при создании боевой машины не стали гнаться за «новомодными» техническими решениями и отказались от разработки модели «с нуля», а создали ее на основе лучших наработок, реализованных в танках Т-72 и Т-80.

Таким образом, пишут авторы статьи, новый танк стал удачным сочетанием огневой мощи, управляемости и надежности, умноженных на весьма скромную стоимость. Эти характеристики сделали российскую боевую машину популярной на мировом рынке вооружений. В настоящее время танки закупают Вьетнам, Индия, Туркмения, Алжир.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря стало известно, что государственные испытания новейшего российского танка Т-14 «Армата» начнутся в 2019 году. По данным Минобороны РФ, заводские испытания танка Т-14 близки к завершению.

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