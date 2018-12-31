Государственные испытания танка Т-14 «Армара» начнутся в 2019 году

Москва, , 10:57 — REGNUM Государственные испытания новейшего российского танка Т-14 «Армата» начнутся в 2019 году. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По данным военного ведомства, заводские испытания танка Т-14 близки к завершению. В 2019 году новейший танк, созданный на универсальной платформе «Армата», поступит к прохождению государственных испытаний в научно-исследовательских институтах министерства обороны России.

В Минобороны напомнили, что Т-14 «Армата» — на данный момент единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это принципиально новая и полностью российская разработка.

Башня танка Т-14 «Армата» необитаема, а экипаж боевой машины помещен в специальную броневую капсулу, которая отделена от боекомплекта.

Это уникальная боевая машина предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником. Танк может использоваться для поддержки наступления мотострелковых подразделений, при атаке на фортификационные сооружения, живую силу противника, расположенную в укрытиях и на открытой местности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская армия не будет массово закупать танк Т-14 «Армата», так как он слишком дорогой. Вместо этого Минобороны РФ потратит меньшие средства на очередную модернизацию уже имеющихся на вооружении танков, например Т-72.