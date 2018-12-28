Китайские ученые осуществили прорыв в фотоэлектрических технологиях

Далянь, Китай, , 07:01 — REGNUM Китайские ученые заявили, что они продвинулись в создании еще более эффективного люминесцентного солнечного концентратора (LSC), который можно использовать в «солнечных окнах», сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Исследователи из Даляньского института химической физики в провинции Ляонин сообщили о разработке подхода «квантовой резки», который позволяет удвоить эффективность устройств LSC. Об их разработках было рассказано в декабрьском выпуске журнала Nano Letters.

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LSC представляет из себя менее дорогую, но более эффективную фотоэлектрическую технологию, в задачи которой входит преобразование солнечной энергии с широкой площади в световую и перенаправление её на солнечные батареи, которые сжаты в очень узкой грани. Их полупрозрачный вид также позволяет создавать «солнечные окна», которые могут превратить энергопотребляющие здание в энергогенерирующие единицы.

По словам руководителя команды исследователей У Кайфэна, обычные LSC страдают от низкой внутренней оптической эффективности не более 60%, что связано с частичной потерей энергии. Его же команде удалось этот показатель увеличить до 120%.

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